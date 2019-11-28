وزير النفط : الاقليم سيشرع بتسليم 250 الف برميل يوميا للوزارة مطلع العام القادم

2019/11/28 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير النفط ثامر الغضبان ، الخميس، ان اقليم كردستان سيشرع بتسليم شركة النفط الوطنية (سومو) مالايقل عن 250 الف برميل يوميا مطلع العام القادم .

وقال الغضبان في حديث تلفزيوني اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" ، ان قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 يلزم حكومة الاقليم بشكل واضح من تسليم ما لايقل عن 250 الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط (سومو) لكي تقوم ببيعها في ميناء جيهان التركي وتدخل الايرادات الناتجة عن بيع النفط الخام ضمن الموازنة الاتحادية .

واضاف ان " الاقليم عليه الالتزام بالاتفاقات شأنه شأن المحافظات البقية المنتجة للنفط".

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