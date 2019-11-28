أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 440 دولارا للطن في كانون الأول

2019/11/28 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أرامكو السعودية يوم الخميس إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد شهر ديسمبر كانون الأول عند 440 دولارا للطن، ارتفاعا من 430 دولارا في نوفمبر تشرين الثاني.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت أرامكو سعر البوتان لشهر ديسمبر كانون الأول عند 455 دولارا للطن، ارتفاعا من 445 دولارا في الشهر السابق.

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