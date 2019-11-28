رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل الاختصاصات المشتركة

2019/11/28 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير العدل فاروق أمين الشواني الاختصاصات المشتركة.

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