مدرب الإمارات: ندرك مدى قوة المنتخب العراقي وسنحاول تقديم أداء جيد

2019/11/28 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدرب المنتخب الاماراتي "فان مارفيك "مدى قوة المنتخب العراقي من الناحية الفنية والبدنية مبيناً أن العراق يعد رقماً صعباً في البطولة .

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