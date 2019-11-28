رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل تركيا للقاء كبار مسؤوليها

2019/11/28 | 12:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يصل تركيا في اول زيارة له منذ توليه منصبه

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