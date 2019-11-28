العراق.. حظر تجول في الناصرية بعد مقتل 13 متظاهرا بالرصاص

2019/11/28 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مسؤولون في الناصرية فرض حظر تجوّل في المدينة الواقعة بجنوب العراق الخميس بعد مقتل 13 شخصًا بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية وقاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

وأعقب القرار خطوة مشابهة في مدينة النجف، التي يقدّسها الشيعة، حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وفي الأثناء، أرسل الجيش العراقي قيادات عسكرية إلى محافظات الجنوب للمساعدة على "ضبط الأمن" بينما طالبت إيران العراق باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد من أحرقوا قنصليتها في النجف.

وكان الخميس بين الأيام الأكثر دموية منذ بدأ في الأول من أكتوبر الحراك العفوي الذي يطالب بإصلاح النظام السياسي وتجديد الطبقة الحاكمة التي يعتبرها المحتجون فاسدة ومرتبطة بإيران بهدف الهيمنة على العراق.

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