2019/11/28 | 12:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: ارتفاع حجم الاستيرادات السلعية عام 2018) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: ارتفاع حجم الاستيرادات السلعية عام 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).