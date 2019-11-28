صور .. محتجون يستعيدون جسرا ويحرقون مقرا عسكريا في ذي قار جنوبي العراق

2019/11/28 | 12:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكن المحتجون يوم الخميس من استعادة السيطرة على جسر الزيتون في مدينة الناصرية فيما اضرموا النيران في مقر عسكري بعد السيطرة عليه.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، المتظاهرين وصلوا الى ‪‎‪تقاطع الشيباني بعد السيطرة على جسر الزيتون و تراجع القوات وانسحاب فوج الرد السريع من مقره.

واضاف المصدر ان المتظاهرين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مقر فوج المهمات الخاصة في الناصرية واضرموا النيران فيه.

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