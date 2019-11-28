“بالوثيقة”.. قرار جمهوري بتعيين نجم الجبوري محافظا لنينوى

2019/11/28 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” على وثيقة صادرة من رئيس الجمهورية برهم صالح، تقضي بتعيين الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظاً لنينوى.وصوت مجلس محافظة نينوى في وقت سابق على اختيار الفريق المتقاعد نجم الجبوري محافظا لنينوى خلفا للمحافظ المقال منصور المرعيد بأربعة وعشرين صوتا.

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