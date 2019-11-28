البورصة تعلن عن اخر جلسة لها في 2019

2019/11/28 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت البورصة، الخميس، عن ان يوم 26 من الشهر المقبل هو اخر يوم لتداول اسهم شركاتها، مبينا انها ستفسح المجال امام شركات الوساطة لاستكمال تسوية النشاط .

وذكرت البورصة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ، ان "البورصة قررت ان تكون اخر جلسة تداول لعام 2019 هي جلسة يوم الخميس الموافق 26/12/2019 فيما ستكون اول جلسة تداول لعام 2020 يوم الخميس الموافق 2/1/2020".

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