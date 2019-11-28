“أطلس جلوبال” التركية توقف رحلاتها بسبب “اعباء اقتصادية”

2019/11/28 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق أعلنت شركة الطيران التركية “أطلس جلوبال” وقف رحلاتها بشكل مؤقت لنحو شهر، بسبب “أعباء اقتصادية”.“أطلس جلوبال” يمتلكها علي مراد أرسوي، شقيق وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي.وأرجعت شركة الطيران السبب في أزمتها إلى ارتفاع نفقات الطواقم والنفقات اللوجستية تزامنا مع الانتقال إلى مطار إسطنبول الجديد، كما حملت انقلاب عام […]

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