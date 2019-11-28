كاتانيتش: لقاء الامارات فرصة لاظهار امكانيات اللاعبين وانا أثق بهم جميعا

2019/11/28 | 12:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، أنه يثق بجميع اللاعبين وسيمنح جميع اللاعبين الفرصة أمام الامارات لاثبات وجودهم وإظهار امكانياتهم كون البطولة أفضل مناسبة لذلك .

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