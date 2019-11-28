روحاني: الولايات المتحدة وظفت جميع إمكانياتها لزرع الفتنة في إيران

2019/11/28 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة سعت لإحداث حرب داخلية من أجل الضغط على إيران وإجبارها على التفاوض.

وأكد روحاني في تصريح، أن واشنطن وظّفت كافة إمكانياتها الإعلامية والمالية في الأحداث الأخيرة في إيران، وأنها كانت تسعى لتنفيذ هذه المؤامرة منذ فترة عبر زيادة الضغوط الاقتصادية.

وأضاف أن إيران استطاعت ان تجهض جميع مخططات الولايات المتحدة الرامية لزرع الفتنة واستهداف الداخل الإيراني خلال الاحتجاجات الأخيرة.

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