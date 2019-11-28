شرطة كربلاء تدعو المتظاهرين إلى التخلي عن الذين يقومون بالأعمال التخريبية

2019/11/28 | 13:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت قيادة شرطة كربلاء، المتظاهرين الى التخلي عن الذين يقومون بالأعمال التخريبية خلال التظاهرات.

وطالبت القيادة في بيان، قادة التظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ العشائر بالتخلي عن الذين يقومون بالأعمال التخريبية والشغب، كون الامن والاستقرار عملية تضامنية تقع على الجميع، وإظهار رفضهم بوضوح لهذه الأفعال، بالإضافة الى مساندة الاجهزة الامنية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بمحاسبة المخالفين للقانون واعادة الامن والسلام الى كربلاء.

واكدت شرطة كربلاء ورود الكثير من الاتصالات من اهالي كربلاء تطالبها بالتدخل لإنهاء حالات قطع الطرق وحرق الاطارات وغلق المدارس والدوائر.

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