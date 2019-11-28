الاف الايزيديات مصيرهن مجهول، وسط احتفال العالم بمناهضة العنف ضد المرأة

2019/11/28 | 13:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ ليث حسين في الوقت الذي يحتفل العالم بمناهضة العنف ضد المرأة، لا زالت المختطفات الايزيديات يعانون من الظلم و الاستعباد تحت سيطرة عصابات داعش الارهابية، والنساء الايزيديات أيضاً يعانون من عدم وجود المساعدات المطلوبة وعدم توفير البيئة السليمة للناجيات من ايادي عناصر تنظيم داعش الارهابي.و بهذا الخصوص اوضحت الناجية الايزيدية امينة …

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