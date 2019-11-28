2019/11/28 | 13:03 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يصادق على نجم الجبوري محافظاً جديداً لنينوى) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يصادق على نجم الجبوري محافظاً جديداً لنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).