كاتانيتش يكشف للاعبي المنتخب العراقي عن سر

2019/11/28 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ احتضن فندق ويندام المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب العراق الوطني والمنتخب الاماراتي التي ستقام يوم غد الجمعة في ملعب خليفة الدولي عند الساعة الخامسة والنصف عصرا، وحضر المؤتمر الصحفي مدرب منتخب العراق الوطني، ستريشكو كاتانيتش، مع اللاعب، احمد ابراهيم والمنسق الاعلامي للمنتخب محمد خلف.

حيث تحدث مدرب منتخبنا، ستريشكو كاتانيتش، عن أهمية مباراة يوم غد، قائلا "طوينا صفحة الفوز على المنتخب القطري التي خاض فيها فريقنا مباراة قوية، وكان جلهم من اللاعبين الشباب، واستطعنا ان نوظفهم بالشكل الصحيح، وكنا ايضا محظوظين بعض الشيء لعدم تسجيل منتخب قطر هدف في بداية المباراة، وبالتالي حققنا العلامة الكاملة، وكل تركيزنا ينصب الآن على مواجهة الإمارات يوم غد".

وتابع ان"المباراة ليست عاطفية كوني أعمل معهم منذ فترة، نعم انا ممتن منهم على العمل معهم، وتعد هذا الفترة جميلة بالنسبة لي، لكنني لست لاعبا لكي أتعاطف معهم، يجب على اللاعبين ان يجتهدوا جميعهم غدا داخل ارضية الملعب، ويقدموا اداء متميزا، وهذا اهم اهدافنا" .

واضاف كاتانيتش "يجب اعطاء الفرصة الى اللاعبين الشباب، والا لماذا انتقيناهم من الدوري، وهذه افضل فرصة حتى يشتركوا بها، ولديّ ثقة كاملة بهم، ولديّ ايضا سر لم افصح عنه هنا بين وبين اللاعبين، ولم أغير وجهة نظري عن الدوري وهو الآن متوقف، وليس لديّ شيء أقوله، لكن يجب ان نحسن اداءنا في الملعب، دور المساعد واضح معي وهو شخص متميز، ويؤدي عمله بأتم وجه، وايضا هو صريح جدا معي ومتعاون، وعندما كان الدوري مستمرا كان يبلغني بجميع اللاعبين المتميزين، وانا كنت على تواصل معه".

على صعيد متصل، تحدث اللاعب احمد ابراهيم، في ابداء اتمنى الشفاء العاجل للاعب بسام هشام والعودة السريعة الملاعب، ومن ثم قال "اليوم لدينا اخر وحدة تدريبية قبل ملاقاة منتخب الإمارات غدا، سنركز من خلالها على الواجبات التي يعطيها الملاك الفني من اجل تطبيقها في مباراة الغد، مثلما عملنا في المباراة الماضية وطبقنا كل ما أنيط لنا من واجبات، وتحقق الهدف المطلوب في المباراة".

وزاد ابراهيم "المباراة ليست سهلة، ويجب ان نكون على قدر المسؤولية ونفرح الجماهير العراقية بتحقيق نتيجة ايجابية، والاهم اننا طوينا نشوة الفوز وسنعيش في اجواء مباراة الغد التي ستكون حساباتها خاصة في المجموعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يكشف للاعبي المنتخب العراقي عن سر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يكشف للاعبي المنتخب العراقي عن سر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).