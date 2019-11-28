هيأة الإعلام والاتصالات ترد على السفارة الأمريكية: لا نأخذ أوامرنا من سفارة أجنبية

2019/11/28 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ردت هيأة الإعلام والاتصالات، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بشأن اغلاق مكاتب عددا من القنوات الفضائية، مستغربة من التدخل في الشأن العراقي الداخلي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستغرب تدخل السفارة الاميركية بشأن عراقي داخلي في وقت يؤكد فيه المسؤولون الاميركيون على دعم سيادة العراق".

وأضافت أن "هيأة الاعلام والاتصالات هيئة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من اية مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية".

وتابع بيان الهيأة أن "الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الاعلامي المستقاة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الاعلام وبين تحوله الى منبر للتحريض على العنف والاخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وانذارات عديدة لهذه القنوات".

وأشار البيان إلى أن "هيأة الاعلام والاتصالات ووفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الاعلام ومساعدة وسائل الاعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية الى الاضرار بأمنه واستقراره".

يتبع .



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بغداد اليوم-ذي قار

طالب محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإبعاد الفريق جميل الشمري "لإخلاله بأمن المحافظة"، على حد قوله.





وذكر مكتب المحافظ، في بيان تلقته (بغداد اليو

بغداد اليوم-بغداد

رأى زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أن تظاهرات محافظة النجف هي الأكثر انضباطاً، مشيراً الى أن ابناءها ملتزمين بالسلمية رغم محاولات تخريبها او حرفها.





وقال علاوي في تغريدة عبر منصة تويتر، إن &quo

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس القضاء الأعلى الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، بتشديد الإجراءات بشأن عمليات تهريب واستيراد البضائع الأجنبية بشكل مخالف للقانون.





وذكر بيان للمجلس تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ع

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