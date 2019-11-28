الزراعة: تفقيس اكثر من 2 مليون بيضة خلال الشهر الماضي في كربلاء

2019/11/28 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة من خلال مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الخميس، عن تفقيس (2) مليون و(401) الف بيضة خلال الشهر الماضي عن طريق مشاريع تفقيس البيض وانتاج لحوم الدجاج في المحافظة.

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