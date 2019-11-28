الزراعة: موازنة 2020 تتضمن تصدير الفائض من المحاصيل الى خارج البلاد

2019/11/28 | 13:16 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، ان موازنة العام 2020 ستتضمن تصدير جميع المحاصيل الفائضة عن الاستهلاك المحلي الى خارج البلاد لتوفير العملة الصعبة و دعم الاقتصاد الوطني .

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