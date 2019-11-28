2019/11/28 | 13:17 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحتجون يصلون منطقة "الخشابة" القريبة من المجمع الحكومي بالسماوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 13:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحتجون يصلون منطقة "الخشابة" القريبة من المجمع الحكومي بالسماوة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحتجون يصلون منطقة "الخشابة" القريبة من المجمع الحكومي بالسماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).