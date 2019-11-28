2019/11/28 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري الوطني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ ذي قار عادل الدخيلي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، إلى “إخراج” الفريق الركن جميل الشمري من المحافظة لـ”إخلاله بالأمن العام”.هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدخيلي يدعو عبد المهدي إلى “إخراج” الشمري من ذي قار المركز الخبري الوطني.

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