لماذا يدعم الأكراد حكومة رئيس الوزراء العراقي؟

2019/11/28 | 13:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، عن سبب دعم الاحزاب الكردية لحكومة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، مبيناً أن الكرد يخشون من انزل...

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