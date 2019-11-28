حقوق الإنسان النيابية تدعو إلى عدم استغلال الطلبة

2019/11/28 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية احمد الكناني، الى ضرورة انتظام الطلاب بالدوام الرسمي وعودتهم للمقاعد الدراسية.

وقال الكناني، إن لجنة حقوق الانسان تتابع عن كثب سير العملية التربوية، لاسيما الأحداث الأخيرة التي رافقت خروج الطلبة خلال التظاهرات، مشددا على ضرورة انتظام الدوام الرسمي، وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، وعدم استغلالهم وزجهم في صراعات سياسية.

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