“بالفديو”.. محافظ النجف يكشف تفاصيل احراق قنصلية ايران

2019/11/28 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف: يس عراق كشف محافظ النجف لؤي الياسري ،اليوم الخميس، تفاصيل ليلة إحراق قنصلية ايران في المحافظة.هذا وأفاد شهود عيان من مدينة النجف العراقية بأن الهدوء عاد إلى وسط المدينة بعد ساعات من مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية، ما أدى إلى وقوع إصابات.

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