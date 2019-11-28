2019/11/28 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة المواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حصيلة الضحايا بصفوف المتظاهرين ارتفعت الى 168، بواقع 16 قتيلاً و152 جريحاً.

وأوضح ان القتلى والجرحى سقطوا نتيجة اطلاق القوات الامنية الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد يوم الخميس بأن السلطات الامنية فرضت حظراً للتجوال في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

واندلعت مواجهات شديدة في الساعات الاولى من فجر الخميس حيث اقدمت القوات الامنية في جسر الزيتون بالناصرية على إطلاق النار على المحتجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).