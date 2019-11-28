العراق: حظر تجوّل في الناصرية بعد مقتل 13 متظاهرا وإرسال قيادات عسكرية لحفظ النظام

2019/11/28 | 13:43 - المصدر: فرانس 24

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أعلن مسؤولون عراقيون فرض حظر التجول في مدينة الناصرية في جنوب العراق إثر مقتل 13 شخصا خلال احتجاجات بين قوات الأمن ومتظاهرين.



وكان العراقي إرسال بغداد عدة قيادات عسكرية إلى عدد من المحافظات للمساعدة على ضبط الأمن في وقت اشتدت فيه وتيرة الاحتاجاجات الشعبية في العراق والتي خلفت إلى حد الآن مئات القتلى في صفوف المحتجين.

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