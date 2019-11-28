2019/11/28 | 13:46 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الاعلام والاتصالات ترد على بيان السفارة الأمريكية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الاعلام والاتصالات ترد على بيان السفارة الأمريكية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).