الزراعة تكشف عن خطة تشجع الفلاحين للعودة إلى أراضيهم وتصدير فائض المنتجات خارج العراق

2019/11/28 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الزراعة، صالح الحسني، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أن موازنة العام 2020 ستتضمن تصدير جم...





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