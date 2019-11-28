الإصابة تحرم ديمبلي من الكلاسيكو وتنهي عامه مع برشلونة

2019/11/28 | 13:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن المدة المتوقعة لغياب جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عثمان ديمبلي، بعد إصابته في مباراة الأمس أمام بوروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغادر الفرنسي الدولي ديمبلي أرض ملعب "كامب نو" في الدقيقة 26، وهو يبكي متأثرًا بألم إصابته الجديدة ودفع مدربه، إرنستو فالفيردي، بزميله ومهاجم الفريق، أنطوان غريزمان.

وكان نادي برشلونة قد أعلن عبر حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إصابة ديمبلي في الفخذ الأيمن وسوف يخضع لفحوصات طبية جديدة لمعرفة مدة غيابه.

وبحسب الصحيفة الشهيرة أن الجهاز الطبي قد أبلغ الفرنسي بأنه لن يستطيع المشاركة في أي مباراة مع الفريق على الأقل حتى نهاية عام 2019 بسبب إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين من الفخذ الأيمن والمدة المتوقعة لابتعاده عن الفريق تصل لخمسة أسابيع.

وبالتالي، سيغيب ديمبلي عن مباريات مهمة في الدوري الإسباني مثل أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل وريال مدريد في الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم.

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