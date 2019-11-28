امانة بغداد: فتح منفذ مغلق منذ سنة 2006 شمال العاصمة

2019/11/28 | 13:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الخميس، فتح منفذ مغلق منذ سنة 2006 شمال العاصمة.

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