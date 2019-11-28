الخطابي: سنتخذ إجراءات حازمة ضد من يلجأ للحرق في كربلاء

2019/11/28 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، اليوم الخميس، بأن القوات الأمنية ستتخذ إجراءات حازمة ضد المجاميع التي تلجأ لعمليات الحرق والتخريب، مشيرا إلى أن الوضع

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