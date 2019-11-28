الصين تفوز بعقد لتطوير حقل غرب القرنة الاول

2019/11/28 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت مجموعة هندسة البترول والبناء الصينية (CPECC) بعقد هندسي بقيمة 121 مليون دولار لتطور المنشآت المستخدمة لاستخلاص الغاز اثناء انتاج النفط الخام في حقل غرب

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