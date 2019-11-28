2019/11/28 | 13:48 - المصدر: الغد برس

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بالصور..



رفع الحواجز الكونكريتية قرب جسر بته وسط مدينة الحلة

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بالصور..



رفع الحواجز الكونكريتية قرب جسر بته وسط مدينة الحلة

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