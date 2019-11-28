الاعلام والاتصالات ترد على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص اجراءاتها الاخيرة

2019/11/28 | 13:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ردت هيئة الاعلام والاتصالات ، اليوم الخميس، على بيان السفارة الأمريكية في بغداد بخصوص اجراءاتها الاخيرة.

وقال الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "هيئة الاعلام والاتصالات تستغرب تدخل السفارة الاميركية بشأن عراقي داخلي في وقت يؤكد فيه المسؤولون الاميركيون على دعم سيادة العراق".

واوضحت الهيئة بحسب البيان ان "الاخيرة دستورية مستقلة تعمل بقانونها الخاص ولا تأخذ أوامرها من اية مؤسسة عراقية أخرى فضلا عن سفارة أجنبية".

واشارت الى ان "الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخراً تمت وفق رصد موضوعي لخطاب القنوات وتحديد خروقات فادحة للائحة الخطاب الاعلامي المستقلة من العهود والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات، وبناء على تمييز واضح بين حرية الاعلام وبين تحوله الى منبر للتحريض على العنف والاخلال بالنظام العام بشكل مباشر أو غير مباشر، وبعد مناشدات وانذارات عديدة لهذه القنوات".

وتابعت انه "وفق قانونها تتولى مسؤولية دعم حرية الاعلام ومساعدة وسائل الاعلام على تقديم خطاب بنّاء، وفي المقابل حماية المجتمع من تمادي استغلال الحرية الى الاضرار بأمنه واستقراره".

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