قائد عمليات نينوى ينفي أية حالة هروب في سجن التسفيرات

2019/11/28 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، وجود أية حالة هروب بسجن التسفيرات في المحافظة.

وقال الزوبعي، إن حالة من الضوضاء حدثت في سجن التسفيرات..



لكن هناك سيطرة كاملة على السجن ولا توجد اية حالة هروب.

فيما اكد مصدر أمني، ان اطلاق النار الذي وقع داخل السجن هو من جانب القوات الامنية، مشيرا الى ان المنطقة المحيطة بالسجن مطوقة بالكامل تحسبا لوقوع اي طارئ.

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