خطورة القادم ،، وغباء النائم

2019/11/28 | 13:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي اكثر من ثلاثين يوما مضت ، وحكومةً السيد عادل عبد المهدي ، لم تفعل شيئا جديا لتلبية مطالب الشبان المحتجين ، سوى المماطلة والتسويف ، والخداع ، واللعب...أكمل القراءة ←

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