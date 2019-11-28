النقد الدولي: الاقتصاد الخليجي الأسرع نموا في 2020

2019/11/28 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج العربي في العام القادم، وأظهر تقرير للصندوق أن سلطنة عمان ستحقق نموا في 2020 هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السلطنة العام القادم بنسبة 3.7%، تليها الكويت بنسبة نمو تبلغ 3.1%، ومن ثم قطر 2.8%، فالإمارات 2.5%.

أما السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم العربي، فتوقع الصندوق أن تسجل المملكة نموا نسبته 2.2%، فالبحرين بنمو نسبته 2.1%.

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