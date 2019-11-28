2019/11/28 | 13:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا في كربلاء: الأوضاع مستقرة ورفع العلم العراقي في الشوارع رفضاً لأعمال التخريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا في كربلاء: الأوضاع مستقرة ورفع العلم العراقي في الشوارع رفضاً لأعمال التخريب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا في كربلاء: الأوضاع مستقرة ورفع العلم العراقي في الشوارع رفضاً لأعمال التخريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).