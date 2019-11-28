2019/11/28 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:موفق الخطاب لايخدعونكم بأنصاف الحلول! أبنائي بناتي إخواني أخواتي أصحاب الغيرة والشهامة يا من أعدتم للعراق هيبته وأوجفتم قلوب الظالمين وقضضتم مضاجعهم : وفاءا للعراق وشعبه الذي يحصنكم ليل نهار...أكمل القراءة ←

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