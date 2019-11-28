تقاسيم على اكاذيب عبد المهدي العلنية !

2019/11/28 | 14:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي لاادري ان كان رئيس وزرائنا ينتمي الى زمن الاول من اكتوبر وما بعده ام مازال منخرطاً بزمن تمريغ الدستور بالصفقات ؟.الجمهور الثائر في ساحات التحرير الاكثر دراية...أكمل القراءة ←

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