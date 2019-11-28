القضاء العراقي يصدر بيانا عن استيراد البضائع الأجنبية

2019/11/28 | 14:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، محاكمه في أنحاء البلاد بتشديد الإجراءات بشأن عمليات تهريب واستيراد البضائع الأجنبية بشكل مخالف للقانون، تعز...

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