2019/11/28 | 14:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة : نسعى لتضمين الرز العنبر ضمن البطاقة التموينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة : نسعى لتضمين الرز العنبر ضمن البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة : نسعى لتضمين الرز العنبر ضمن البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).