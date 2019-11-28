2019/11/28 | 14:05 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:تركي حمود تعددت وثائق الشرف على مدى الاعوام السابقة في العراق ومنها وثيقة الشرف الانتخابي عام ٢٠١٨ وماحصل بعدها من تزوير في الانتخابات ” وراحت الصناديق واجت الصناديق ” واليوم...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة الشرف فقدت عذريتها….!!!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة الشرف فقدت عذريتها….!!!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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