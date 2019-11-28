2019/11/28 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، اليوم الخميس، على سعي الوزارة والعمل الجاد لتضمين محصول رز العنبر بالبطاقة التموينية.

وقال القيسي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الوزارة تسعى بالعمل الجاد بمضاعفة الجهود لتضمين محصول رز العنبر بالبطاقة التموينية من اجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي من خلال دعم المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني كونه أكثر أماناً واطمئناناً من المستورد".

وأضاف القيسي إن "وزارة الزراعة تدعم القطاع الزراعي بمختلف أنواعه وحماية المنتج المحلي وزيادة إنتاجه لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تضمين عدد من المحاصيل المحلية بالبطاقة التموينية ومنها رز العنبر دعماً للاقتصاد الوطني وتحريك الجوانب الاقتصادية للبلد والذي يشمل معظم القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع الزراعي".

وأوضح القيسي إن "وزارة الزراعة وسعت من خطتها الزراعية لسنة 2019 من المحاصيل الصيفية وعلى رأسها محصول الشلب ، حيث بلغت المساحة المزروعة منه ( 650 ) ألف دونم بعد أن كانت (5) الاف دونم في السنة السابقة 2018 بسبب الشحة المائية لغرض ديمومة اصناف الشلب، وهذا يعطي مؤشر بأن محصول الرز سيدخل بكميات أوسع وأشمل ضمن مفردات البطاقة التموينية وسيستلم من قبل وزارة التجارة، نتيجة توفير المستلزمات الزراعية من البذور والأسمدة والمبيدات وخدمات الإرشاد الزراعي".

كما أشار إلى إن "كميات الحنطة المنتجة والمستلمة من قبل وزارة التجارة للموسم الزراعي 2018 ـ 2019 قد تجاوزت ( 4,700,000 ) طناً ، وزعت منها ضمن مفردات البطاقة التموينية وامتازت أصناف الحنطة بالخبازية بخلاف الاصناف السابقة نتيجة دور البحث العلمي في وزارة الزراعة الذي حسن الصفات النوعية والإنتاجية للحنطة المحلية".

وبيّن إن "وزارة الزراعة جادة بأن تكون المائدة العراقية غنية بمفرداتها التغذوية من المحاصيل المحلية وضرورة دعم نشاطات القطاع الزراعي من خلال دعم وزارة الزراعة كونها هي الجهة المعنية والموجهة والمخططة للعملية الزراعية في العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: نسعى لتضمين رز العنبر ضمن مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: نسعى لتضمين رز العنبر ضمن مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).