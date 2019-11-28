2019/11/28 | 14:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نزلت الأسهم الأوروبية عن مستويات مرتفعة شبه القياسية، إذ وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يدعم المحتجين في هونغ كونغ، مما يثير شكوكا حيال التوصل إلى تسوية لحرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين.

قوبل القانون، الذي يحذر من عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز المالي الآسيوي في ظل احتجاجات منادية بالديمقراطية، بانتقاد حاد من الصين لما تراه تدخلا أمريكيا في شأن داخلي.

تُنذر الأزمة الدبلوماسية بتقويض المفاوضات بشأن هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



كان التفاؤل قد ساد معنويات المستثمرين بأن يجري على الأقل توقيع اتفاق تجارة جزئي بنهاية العام.

وقادت أسهم قطاعي شركات صناعة مكونات السيارات وشركات التكنولوجيا الحساسين للتجارة الخسائر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي.



وبحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر القياسي منخفضا 0.3 %.

ويتحول التركيز الآن إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية تشمل بيانات ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وقراءة أولية للتضخم في نوفمبر تشرين الثاني بألمانيا، والمقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع الأسهم الأوروبية بعد تشريع أمريكي يجدد توترات التجارة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع الأسهم الأوروبية بعد تشريع أمريكي يجدد توترات التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).