مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق.. أوغلو: لا مشاكل لدينا مع الكورد

2019/11/28 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق

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