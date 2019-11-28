بحث تغيير طريقة حساب إنتاج روسيا في اتفاق أوبك+ لما بعد مارس

2019/11/28 | 14:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة إيركوتسك الروسية للنفط يوم الخميس إن فكرة استثناء مكثفات الغاز الروسية من حسابات اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها قيد النقاش للفترة بعد مارس آذار.

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