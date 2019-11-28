2019/11/28 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، محافظ نينوى الجديد نجم الجبوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل محافظ نينوى الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يستقبل محافظ نينوى الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).