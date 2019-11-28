رسميا.. البصرة تحتضن خليجي 25

2019/11/28 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الخليجي لكرة القدم على قبول ملف استضافة العراق لبطولة خليجي 25 في البصرة .

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